"Як війна змінила життя? Вона перевернула його з ніг на голову. Таке, гадаю, сталося з багатьма українцями, але в тих же харків’ян "трохи" інша ситуація. Вторгнення застало мене в Харкові. Перший місяць війни ми з сім’єю провели там. Бачили майже все. Ракети, обстріли, авіацію, бої місцевого значення.

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Чому не виїхали відразу? Я такий, що і досі сидів би вдома, але врешті не витримали нерви. Важко було дружині та доньці. Ми хоч і проживаємо за містом, у приватному будинку, але він розташований саме дорогою у Бєлгород. А там було, мабуть, все. Літаки літали прямо над дахом…

З міста до нас приїхали друзі. У підвалі ми проводили багато часу. Коли затихало, їздили до наших військових допомагати будувати усілякі укріплення. Намагалися бути хоч чимось корисними. Проте, в один момент наша жіноча частина не витримала, і ми поїхали.

Спочатку була Полтава. Потім завітали до Кременчука – погостювали у Сергія Селезньова. Далі – до Ігора Бажана в Кропивницький, а зупинилися у Вінниці – в Олега Остапенка. Тут поки і мешкаємо.

Зараз не до футболу? Чому? Потрібно займатися своєю справою. В мене навіть з’явився варіант працевлаштування. Не можу поки сказати, який саме, але, сподіваюся, згодом ви все дізнаєтеся.

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Чи тримаю зв'язок з кимось з Росії? Ні. Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну. Назавжди.

Шкодую, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів переплутати якісь слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюсь – все українською. А російську, сподіваюсь, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі", – цитує Горяїнова Команда 1.

Також Олександр зізнався, що планує поголитись лише після перемоги України над Росією. Зараз колишній голкіпер виглядає кардинально по-іншому:

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