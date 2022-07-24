"Сподіваюсь, скоро її ніхто не згадає": Горяїнов кардинально змінив імідж та обрав тверду позицію щодо російської мови
Легенда Металіста Олександр Горяїнов висловився про перші дні повномасштабного вторгнення та своє ставлення до мови окупантів.
"Як війна змінила життя? Вона перевернула його з ніг на голову. Таке, гадаю, сталося з багатьма українцями, але в тих же харків’ян "трохи" інша ситуація. Вторгнення застало мене в Харкові. Перший місяць війни ми з сім’єю провели там. Бачили майже все. Ракети, обстріли, авіацію, бої місцевого значення.
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Чому не виїхали відразу? Я такий, що і досі сидів би вдома, але врешті не витримали нерви. Важко було дружині та доньці. Ми хоч і проживаємо за містом, у приватному будинку, але він розташований саме дорогою у Бєлгород. А там було, мабуть, все. Літаки літали прямо над дахом…
З міста до нас приїхали друзі. У підвалі ми проводили багато часу. Коли затихало, їздили до наших військових допомагати будувати усілякі укріплення. Намагалися бути хоч чимось корисними. Проте, в один момент наша жіноча частина не витримала, і ми поїхали.
Спочатку була Полтава. Потім завітали до Кременчука – погостювали у Сергія Селезньова. Далі – до Ігора Бажана в Кропивницький, а зупинилися у Вінниці – в Олега Остапенка. Тут поки і мешкаємо.
Зараз не до футболу? Чому? Потрібно займатися своєю справою. В мене навіть з’явився варіант працевлаштування. Не можу поки сказати, який саме, але, сподіваюся, згодом ви все дізнаєтеся.
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Чи тримаю зв'язок з кимось з Росії? Ні. Не маю жодного бажання спілкуватися з тими, хто не вірить навіть своїм друзям чи родичам. Я взагалі хочу забути про таку країну. Назавжди.
Шкодую, що раніше трохи соромився розмовляти українською. Не хотів переплутати якісь слова. Зараз повністю переходжу на рідну мову. Читаю, слухаю, дивлюсь – все українською. А російську, сподіваюсь, згодом ніхто не згадає. Не місце цим покидькам у цивілізованому світі", – цитує Горяїнова Команда 1.
Також Олександр зізнався, що планує поголитись лише після перемоги України над Росією. Зараз колишній голкіпер виглядає кардинально по-іншому:
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