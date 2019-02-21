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Облак продовжить контракт з Атлетіко – він буде найбільш високооплачуваним голкіпером світу

14:52 706 Читать на русском
Облак продовжить контракт з Атлетіко – він буде найбільш високооплачуваним голкіпером світу
Ян Облак / Фото: Reuters

Словенський голкіпер мадридського Атлетіко ще довго носитиме форму "матрацників".

Мадридський Атлетіко пропонує Яну Облаку новий довготривалий контракт, повідомляє AS.

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Нова угода буде розрахована до 2022 року, а зарплатня зросте до 10 млн євро на рік, що зробить словенця найбільш високооплачуваним голкіпером світу.

Також в контракті збільшиться клаусула, вона становитиме 150-200 млн євро.

Раніше лунала інформація, що Облак перейде в один з грандів АПЛ, а на його місце Атлетіко придбає Доннарумму.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Ян Облак Ян Облак
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