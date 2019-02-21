Облак продовжить контракт з Атлетіко – він буде найбільш високооплачуваним голкіпером світу

Словенський голкіпер мадридського Атлетіко ще довго носитиме форму "матрацників".

Мадридський Атлетіко пропонує Яну Облаку новий довготривалий контракт, повідомляє AS.

5 причин відродження Атлетіко, або Чому Кріштіану Роналду психанув після повернення у Мадрид

Нова угода буде розрахована до 2022 року, а зарплатня зросте до 10 млн євро на рік, що зробить словенця найбільш високооплачуваним голкіпером світу.

Також в контракті збільшиться клаусула, вона становитиме 150-200 млн євро.

Раніше лунала інформація, що Облак перейде в один з грандів АПЛ, а на його місце Атлетіко придбає Доннарумму.

Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?