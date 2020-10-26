На черговий матч найпрестижнішого єврокубкового турніру "біло-сині" відправляються в ослабленому складі.

Як відомо, у середу, 28 жовтня, Динамо на виїзді проведе поєдинок другого туру Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша.

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Перед єврокубковим матчем гравці та тренери київського клубу пройшли обов'язковий аналіз на коронавірус, після якого позитивні тести були виявлені у трьох осіб – двох футболістів і одного тренера команди, повідомляє видання Meta Ratings.

Таким чином, не візьмуть участі у матчі з командою Реброва і відправляться на самоізоляцію голкіпер Динамо Георгій Бущан, захисник Віталій Миколенко та тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба.

Нагадаємо, після 1-го туру Динамо у групі G Ліги чемпіонів посідає третю сходинку. Лідирують у квартеті Барселона та Ювентус, Ференцварош – останній.

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