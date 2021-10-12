Ньюкасл має намір дотримуватись італійського вектору розвитку та вже визначився із новим тренером та зірковим підсиленням команди.

Італійська газета Tuttosport повідомляє, що Ньюкасл, окрім запрошення Антоніо Конте на посаду наставника, планує підписати одразу 5 зірок Серії А.

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До сфери інтересів "сорок" потрапили Де Лігт та К'єза з Ювентуса, Кессьє з Мілана та Брозовіча і Де Врея з Інтера. Також Ньюкасл пов'язували з Ремзі, який також виступає в Італії.

Нагадаємо, аравійський інвестиційний фонд нещодавно придбав Ньюкасл за близько 350 млн євро. Після 7-ми турів АПЛ команда розташовується у зоні вильоту.

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