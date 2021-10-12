Ньюкасл планує запросити Лемпарда на посаду тренера, – ЗМІ
13:00 - Читать на русском
Колишній наставник Челсі Френк Лемпард може відновити тренерську кар'єру в Ньюкаслі.
Лемпард став головним претендентом на зміну Стіву Брюсу на посаді наставника Ньюкасла, повідомляє The Sun.
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Переговори "сорок" із екс-тренером Челсі можуть відбутись вже цього тижня. У списку претендентів також Грем Поттер (Брайтон), Брендан Роджерс (Лестер) та Люсьєн Фавр (екс-тренер Борусії Д).
До слова, Лемпард перебуває без роботи з січня 2021 року, коли його змінив Томас Тухель на посаді наставника лондонців.
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