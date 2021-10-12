Колишній наставник Челсі Френк Лемпард може відновити тренерську кар'єру в Ньюкаслі.

Лемпард став головним претендентом на зміну Стіву Брюсу на посаді наставника Ньюкасла, повідомляє The Sun.

Ньюкасл готує звільнення головного тренера – клуб виплатить близько 10 млн євро компенсації

Переговори "сорок" із екс-тренером Челсі можуть відбутись вже цього тижня. У списку претендентів також Грем Поттер (Брайтон), Брендан Роджерс (Лестер) та Люсьєн Фавр (екс-тренер Борусії Д).

До слова, Лемпард перебуває без роботи з січня 2021 року, коли його змінив Томас Тухель на посаді наставника лондонців.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії