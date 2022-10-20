Ньюкасл здолав Евертон у матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд гри.

Ньюкасл мав купу моментів до перерви і легко міг громити суперника. Втім, реалізувати вдалося лише одну нагоду. На 31-й хвилині Альмірон з лінії карного майданчика ідеальною дугою відправив м'яч у дальній кут воріт Пікфорда.

Евертон програв у третьому матчі поспіль – Миколенко опинився в пеклі, усе вирішив шедевральний гол

По перерві радше "сороки" мали добивати суперника, ніж Евертон відігратись. Шедевр Альмірона залишився єдиним голом у зустрічі, яка принесла команді Миколенка третю поразку поспіль.