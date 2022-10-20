Ньюкасл одолел Эвертон в матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор игры.

Ньюкасл имел кучу моментов до перерыва и легко мог громить соперника. Впрочем, реализовать удалось только один шанс. На 31-й минуте Альмирон с линии штрафной идеальной дугой отправил мяч в дальний угол ворот Пикфорда.

Эвертон проиграл в третьем матче подряд – Миколенко оказался в аду, все решил шедевральный гол

После перерыва скорее "сороки" должны были добивать соперника, чем Эвертон отыграться. Шедевр Альмирона остался единственным голом во встрече, принесшей команде Миколенко третье поражение подряд.