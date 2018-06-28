Англія – Бельгія: Янузай ефектним голом вивів "червоних дияволів" вперед

Англія та Бельгія зустрічаються у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Англія – Бельгія розпочався о 21:00 за київським часом. Ці команди розігрували перше місце в групі G. Перед поєдинком у них була однакова кількість очок і рівність за двома додатковими показниками. Цікавим підсумком була б нічия – тоді б все вирішили жовті картки. До того ж, збірним було не зовсім вигідно займати перше місце у квартеті.

Перший небезпечний момент у матчі виник вже на 6 хвилині – Тілеманс класно пробив з-за меж штрафного майданчика під поперечину англійських воріт, але Пікфорд парирував постріл. Незабаром Джордан ледь не "привіз" собі гол, коли не зумів у простій ситуації зафіксувати м'яч в руках у боротьбі з Батшуаї.

Англія – Бельгія – відео гола

Англійці створювали гостроту за звичним для себе сценарієм – після стандартів і навісів. Підопічні Гарета Саутгейта завершили ударами декілька непоганих подач, однак в площину воріт Куртуа м'яч не летів.

Ініціативою володіли "червоні дияволи". У середині першого тайму хороші моменти мали Батшуаї та Феллаїні – їхні постріли заблокували англійські захисники. Також на ударну позицію безуспішно виходили Янузай і Торган Азар.

Бельгія до перерви атакувала більш спокійно та академічно, а Англія робила ставку на швидкі контрвипади. Втім, команди йшли вперед без особливого ентузіазму, на що гучним свистом періодично реагували трибуни.

Після відпочинку бельгійці забили швидкий гол. Янузай отримав пас на правому краю штрафного майданчика, змістився в центр і ідеально вкрутив м'яч у дальній кут. Англія спробувала відповісти штрафним від Арнольда – Трент влучив у стінку.

ЧС-2018. Група G, 3 тур

Англія – Бельгія – 0:1 (LIVE)

Гол: Янузай, 51