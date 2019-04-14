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Нойєр вкотре зазнав травми

18:25 168 Читать на русском
Нойєр вкотре зазнав травми
Ульрайх змінює Нойєра / твіттер Баварії

Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр зазнав ушкодження і не зміг дограти поєдинок 29-го туру німецької Бундесліги проти дюссельдорфської Фортуни (4:1).

89’ Доді Люкебакіо
 
Кінгслі Коман 15’
Кінгслі Коман 41’
Серж Гнабрі 55’
Леон Ґорецка 90+2’
15’ Кінгслі Коман
41’ Кінгслі Коман
55’ Серж Гнабрі
89’ Доді Люкебакіо
90+2’ Леон Ґорецка

Досвідчений воротар був замінений на Свена Ульрайха на 53-й хвилині.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

У простому епізоді Нойєр віддав передачу на ближнього одноклубника, а потім раптово зашкутильгав і показав знаками, що не зможе продовжити поєдинок. Імовірно, німецький кіпер зазнав ушкодження м'яза стегна, але, в ефірі Sky Germany не виключили, що Нойєр знову зламав ногу.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.

Теги
Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина Фортуна - Баварія
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