Нойєр вкотре зазнав травми

Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр зазнав ушкодження і не зміг дограти поєдинок 29-го туру німецької Бундесліги проти дюссельдорфської Фортуни (4:1).

Досвідчений воротар був замінений на Свена Ульрайха на 53-й хвилині.

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У простому епізоді Нойєр віддав передачу на ближнього одноклубника, а потім раптово зашкутильгав і показав знаками, що не зможе продовжити поєдинок. Імовірно, німецький кіпер зазнав ушкодження м'яза стегна, але, в ефірі Sky Germany не виключили, що Нойєр знову зламав ногу.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.