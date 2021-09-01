Збірна Німеччини не зможе розраховувати на Мануеля Нойєра та Томаса Мюллєра у матчі 4-го туру кваліфікації до ЧС-2022.

На передматчевій прес-конференції Хансі Флік зазначив, що місце у ворота отримає Бернд Лєно – Мануель Нойєр буде недоступним на гру з Ліхтенштейном, але причини не зазначаються.

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Щодо Томаса Мюллєра, то ветеран Баварії покине розташування збірної Німеччини через проблеми із привідним м'язом.

До слова, у вересні збірна Німеччини проведе відразу три кваліфікаційні матчі. Підопічні Фліка зустрінуться з командами Ліхтенштейну (2 вересня), Вірменії (5 вересня) та Ісландії (8 вересня).

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