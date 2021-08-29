Керманич німецької національної команди Ганс-Дітер Флік визначився із переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих поєдинків кваліфікації до ЧС-2022.

Новий очільник Бундестім викликав 26 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Із учасників Євро-2020 виклик не отримали оборонці Кох, Хуммельс, Хальстенберг, Гінтер, Гюнтер, хавбек Джан і нападник Фолланд. Капітаном національної команди залишиться голкіпер Баварії Мануель Нойєр. Дебютувати в збірній можуть оборонці Давід Раум і Ніко Шлоттербек, хавбек Флоріан Вірц, нападник Карім Адеємі.

Воротарі: Лєно, Нойєр, Трапп

Захисники: Баку, Госенс, Керер, Клостерман, Раум, Рюдігер, Шлоттербек, Зюле

Півзахисники та нападники: Адеємі, Дауд, Гнабрі, Горецка, Гюндоган, Хаверц, Хофманн, Кімміх, Мюллєр, Мусіала, Нойхаус, Ройс, Сане, Вернер, Вірц

У вересні збірна Німеччини проведе відразу три кваліфікаційні матчі. Підопічні Фліка зустрінуться з командами Ліхтенштейну (2 вересня), Вірменії (5 вересня) та Ісландії (8 вересня).

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