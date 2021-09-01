Сборная Германии не сможет рассчитывать на Мануэля Нойера и Томаса Мюллера в матче 4-го тура квалификации к ЧМ-2022.

На предматчевой пресс-конференции Ханси Флик отметил, что место в ворота получит Бернд Лено – Мануэль Нойер будет недоступен на игру с Лихтенштейном, но причин не указываются.

Флик объявил первый список во главе сборной Германии

Что насчет Томаса Мюллера, то ветеран Баварии покинет расположение сборной Германии из-за проблем с приводящей мышцей.

К слову, в сентябре сборная Германии проведет сразу три квалификационные матчи. Подопечные Флика встретятся с командами Лихтенштейна (2 сентября), Армении (5 сентября) и Исландии (8 сентября).

"Месія норвезького футболу": відмовив Баварії, Реалу та Аяксу заради клубу із дна і зробив його чемпіоном