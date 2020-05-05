Нойок та ще один сенсаційний українець потрапили до десятки найкращих гравців 7 туру чемпіонату Білорусі

Черговий тур білоруської Вищої ліги став доволі вдалим для українських легіонерів.

Відразу два українці потрапили до топ-10 найкращих гравців туру за версією Instat, інформує офіційний твіттер ліги.

Корисні дії Мілевського та Нойка у відеоогляді матчу Белшина – Динамо Брест – 0:3

Хавбек брестського Динамо Олександр Нойок вже не перший рік демонструє високий рівень гри, тому для нього такі відзнаки вже звичні – 314 очок ефективності за матч проти Белшини (3:0) і шоста сходинка. А от Максим Слюсар зі Славії-Мозир відверто шокував. У матчі проти Вітебська він лише вдруге вийшов на поле у поточному сезоні, встиг оформити дубль за 20 хвилин і вирвати перемогу 3:2 для своєї команди. Його показник – 328 очок і третє місце.

Додамо, що Славія-Мозир та Динамо Б набрали однакову кількість очок після семи турів – в обох команд по 10 пунктів.

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