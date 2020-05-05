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Нойок и еще один сенсационный украинец попали в десятку лучших игроков 7 тура чемпионата Беларуси

17:12 34 Читати українською
Нойок и еще один сенсационный украинец попали в десятку лучших игроков 7 тура чемпионата Беларуси
Александр Нойок / Сайт Динамо Брест

Очередной тур белорусской Высшей лиги стал довольно удачным для украинских легионеров.

Сразу два украинца попали в топ-10 лучших игроков тура по версии Instat, информирует официальный твиттер лиги.

Полезные действия Милевского и Нойка в видеообзоре матча Белшина – Динамо Брест – 0:3

Хавбек брестского Динамо Александр Нойок уже не первый год демонстрирует высокий уровень игры, поэтому для него такие отличия уже привычные – 314 очков эффективности за матч против Белшины (3:0) и шестая строчка. А вот Максим Слюсар из Славии-Мозырь откровенно шокировал. В матче против Витебска он только во второй раз вышел на поле в текущем сезоне, успел оформить дубль за 20 минут и вырвать победу 3:2 для своей команды. Его показатель – 328 очков и третье место.

Добавим, что Славия-Мозырь и Динамо Б набрали одинаковое количество очков после семи туров – у обеих команд по 10 пунктов.

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Украинцы за рубежом Мир Беларусь Максим Слюсар Максим Слюсар Олександр Нойок Олександр Нойок
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