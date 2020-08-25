Новий тренер Карпат озвучив першочергове завдання на сезон

"Зібрати тренерський штаб непросто, оскільки потенційним претендентам потрібна відповідна тренерська категорія. Тим не менш, сподіваюся, що до кубкового матчу з Епіцентром, який має відбутися 30 серпня, всі вакансії на тренерському містку будуть заповнені.

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Моїми підопічними будуть хлопці, які раніше виступали за молодіжний і юніорський склад Карпат. Клубне керівництво поставило переді мною завдання, перш за все, подбати, щоб зміна продовжувала прогресувати", – пояснив Вовчук в коментарі Meta-ratings.

Зазначимо, що оновлені Карпати дебютують 30 серпня кубковим матчем проти Епіцентра, а вже 6 вересня проведуть свій перший поєдинок в Другій лізі.

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