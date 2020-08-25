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Новий тренер Карпат озвучив першочергове завдання на сезон

16:38 - Читать на русском
Новий тренер Карпат озвучив першочергове завдання на сезон
Любомир Вовчук / Сайт Карпат

Наставник Карпат Любомир Вовчук розкрив цілі, які поставило керівництво клубу.

"Зібрати тренерський штаб непросто, оскільки потенційним претендентам потрібна відповідна тренерська категорія. Тим не менш, сподіваюся, що до кубкового матчу з Епіцентром, який має відбутися 30 серпня, всі вакансії на тренерському містку будуть заповнені.

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Моїми підопічними будуть хлопці, які раніше виступали за молодіжний і юніорський склад Карпат. Клубне керівництво поставило переді мною завдання, перш за все, подбати, щоб зміна продовжувала прогресувати", – пояснив Вовчук в коментарі Meta-ratings.

Зазначимо, що оновлені Карпати дебютують 30 серпня кубковим матчем проти Епіцентра, а вже 6 вересня проведуть свій перший поєдинок в Другій лізі.

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Теги
Карпати Карпати Друга ліга Любомир Любомир Вовчук
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