"Шанси зберегти саме ці Карпати – дуже малі": Смалійчук – про перспективи клубу та перешкоди від федерації

"Вчора нарешті закінчився, мабуть, найскладніший місяць в історії Карпат. Весь цей час і навіть більше ми намагались врятувати провідний клуб Західної України від повної загибелі. І нам це вдалося, хоча поки що частково. Пояснюю, що сталося.

Я – не багатий буратіно, я не хочу і не можу витягнути з кишені десятки мільйонів доларів, щоб повністю викупити клуб в іншого співвласника і забезпечити Карпатам Лігу чемпіонів. Але я готовий витратити 100% енергії, знань і всі свої гроші до останньої копійки, щоб Карпати продовжили існувати. Звісно, якщо дружина не приб’є мене раніше)))

Карпати офіційно отримали дозвіл на участь у Другій лізі

Нас хотіли роздерибанити по частинах. Щоб продовжити існування, зберегти гравців, не втратити стадіон Україна, отримувати гроші від наших боржників, самим віддавати борги і залишити шанс все-таки домовитися з іншим співвласником, нам необхідно було зберегти професіональний статус існуючого клубу – КПФ Карпати. Ми погасили деякі борги, зобов’язались закрити згодом решту – і таки отримали атестат на участь в Другій лізі. Дякуємо УАФ і ПФЛ за розуміння і віру в нас. І окреме спасибі нашому меру Андрію Садовому – він один з небагатьох, хто не на словах довів, що його серце зелено-біле.

Але. Ми і ви чудово розуміємо – шанси зберегти цей клуб, саме цю юридичну особу як суб’єкт українського футболу, дуже малі. Тому, поки ми будемо віддавати борги, за КПФ Карпати гратиме наша молодь, а старий герб Карпат залишиться у найвідданіших вболівальників клубу. Підкреслюю – якщо сезон 2020/2021 стане для Карпат останнім, то зовсім не через борги чи трансферні бани, а лише через небажання другого співвласника взяти участь у загальних зборах і знайти компроміс. Повторюю – всі борги, зібрані за останнє десятиліття, ми погасимо до кінця цього сезону.

Втім, наше бажання зробити оновлені Карпати нікуди не ділось. Це буде клуб, яким він має бути насправді. З назвою Карпати, старим гербом, історією, фанатами в управлінні (не довіряєте мені – ось, будь ласка, довіряйте їм), з найкрутішим офісом в українському футболі, амбіціями і абсолютно новими принципами роботи. Життя цього клубу не залежатиме від кишені і настрою власника. Кожен працівник цього клубу буде націлений на результат, а не вислугу перед президентом. Вихід в УПЛ і єврокубки будуть життєвою необхідністю, а не способом "повимахуватись" перед гостями VIP-ложі. Кількість вболівальників і їхня підтримка будуть нашими KРI, а не челяддю та масовкою для феодала.

Я знаю, що багато вболівальників, особливо зі стажем, не сприймає ідею оновлення, читав багато коментарів в стилі "Це вже будуть не ті Карпати. Я зараз звертаюсь до вас. А які це – "справжні" Карпати?" Ті, що померли в 1982-му? А може ПФК Карпати? Чи нинішні КПФ Карпати? Клуб змінював юридичну особу багато разів, але всім було "по барабану" – усі думали, що підтримують ФК Карпати. Тому що ви не вболіваєте за Крісал Холдінгс чи Менділ Лімітед, за номер в державному реєстрі чи за місце в УПЛ. Ви вболіваєте за бренд – його назву, герб, кольори, історію, дух.

Карпати попрощались з черговим легіонером

Все це ми хочемо і намагаємось зараз зберегти. Планували запустити оновлені Карпати вже цього сезону. Але усі наші спроби вперлись в дозвіл Львівської асоціації футболу. Навіть якби ми захотіли почати з аматорів (а це дуже складно фінансово – стільки років тягнути клуб без доходів), все одно мусили б отримати зелене світло від місцевих чиновників. І ми його не отримали. Голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко пояснює свою позицію тим, що не вірить мені і не хоче ризикувати своєю репутацією. Але є два "але". По-перше, іншого варіанту врятувати Карпати не існує – і пан Олександр чудово це розуміє. Виходить, для нього краще смерть Карпат, ніж дати нам шанс. А по-друге, Шевченко – колишній менеджер Григорія Козловського, його давній друг і нинішній бізнес-партнер.

Не хочеться думати, що саме це впливає на позицію Шевченка, але усі вболівальники, які вміють скласти два плюс два, зроблять саме такий висновок, якщо станеться неминуче. Насправді, я поважаю Олександра Яковича. Сподіваюсь, здоровий глузд переможе, і пан Шевченко допоможе Карпатам. Тим самим він продемонструє, що підтримує всі львівські клуби, а не лише Рух. Для цього не потрібно нічого вигадувати, достатньо керуватись логікою, совістю і статутом його організації, де прямо прописані її цілі – розвивати і популяризувати футбол.

Тепер ви розумієте, чому ми мовчали стільки часу – ситуація змінювалась кожного дня, ми постійно шукали нові шляхи виходу, а деякі клуби-колеги по львівському футболу намагались контролювати кожен наш рух і регулярно ставили палки в колеса. З такими "друзями" і ворогів не треба. Передаю їм великий привіт. І попереджаю – за спроби крадіжки працівників, тренерів і футболістів ви будете відповідати за законами ФІФА, а не за принципом "у кого більше грошей" або застарілих поняттях.

Але їм не вдалося нас зупинити. Ми вже починаємо готуватись до масштабного оновлення. І ми це зробимо – Карпати Львів будуть жити. Не просто жити – дуже скоро всі, хто зараз хоче потоптатись на нашій могилі, прибіжать з надією "примазатись" до наших успіхів.

Ми сподіваємось на підтримку усіх справжніх вболівальників Карпат і людей, які розуміють, що клубу не потрібен пастух, якщо вони не вважають себе вівцями. Всі, в кого карпатівське серце – довіртесь, решта – проходьте повз!" – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?