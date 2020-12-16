Руководство ПСЖ сообщило работников клубных магазинов о необходимости подготовки к переходу в команду Лионеля Месси из Барселоны.

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Как сообщает Football Transfers со ссылкой на собственные источники, парижане должны сделать официальное объявление уже скоро. Заметим, что кроме ПСЖ, претендентом на звездного аргентинца еще называют Манчестер Сити.

Напомним, летом Лионель хотел покинуть "сине-гранатовых", но все же решил остаться. Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года. В текущем сезоне 33-летний Месси провел 15 поединков за каталонцев во всех турнирах, отличился восемью голами и четырьмя ассистами.

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