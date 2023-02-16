Новачок Шахтаря приєднався до команди перед дуеллю з Ренном в Лізі Європи
14:36 - Читать на русском
Форвард Шахтаря Кевін Келсі повернувся до розташування "гірників".
Венесуельський нападник після завершення молодіжного чемпіонату Південної Америки нарешті приєднався до Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Келсі вже прибув до столиці Польщі, де зараз "помаранчево-чорні" готуються до матчу Ліги Європи з Ренном, та завітав на тренування команди. Втім, участь венесуельця в поєдинку майже виключена.
Зауважимо, що Келсі до переходу в Шахтар виступав за уругвайський Бостон Рівер, де в 31 поєдинку забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.
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