Сьогодні в лікарні помер охоронець, який працював на чвертьфіналі Нідерланди – Аргентина у Лусаїлі, інформує The Athletic.

Британський журналіст помер у Катарі – третя смерть представників ЗМІ на ЧС-2022

Жертвою виявився 24-річний кенієць Джон Нджау Кібу. Він ще рік тому прибув до Катару і зміг знайти роботу на Мундіалі. Охоронець впав з восьмого ярусу стадіону, зазнавши серйозних травм. Джон 4 дні пролежав у важкому стані, однак сьогодні зранку лікарі констатували смерть. Катарська поліція з'ясовує обставини трагічного інциденту на стадіоні.

Нагадаємо, масові смерті мігрантів-працівників були однією з головних претензій до проведення Катаром чемпіонату світу. Господарі Мундіалю на пару з ФІФА намагалися "зам'яти" скандали, однак нових трагедій не вдається уникнути і під час турніру.

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