Праздник чемпионата мира 2022 года в Катаре имеет немало темных пятен.

Сегодня в больнице скончался охранник, работавший на четвертьфинале Нидерланды – Аргентина в Лусаиле, информирует The Athletic.

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Жертвой оказался 24-летний кениец Джон Нджау Кибу. Еще год назад он прибыл в Катар и смог найти работу на Мундиале. Охранник упал с восьмого яруса стадиона, получив серьезные травмы. Джон 4 дня пролежал в тяжелом состоянии, однако сегодня утром врачи констатировали смерть. Катарская полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента на стадионе.

Напомним, массовые смерти мигрантов-работников были одной из главных претензий к проведению Катаром чемпионата мира. Хозяева Мундиаля на пару с ФИФА пытались "замять" скандалы, однако новых трагедий не удается избежать и во время турнира.

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