Після повідомлень про смерті Гранта Вола та Каліда Аль-Місслама з'ясувалося, що вони не були першими представниками ЗМІ, які попрощалися з життям у Катарі, повідомляє Marca.

Ще один журналіст помер у Катарі під час матчу ЧС-2022

Ще 21 листопада помер технічний директор ITV Sport Роджер Пірс. Про це розповіли його колеги у власній трансляції ITV перед матчем Уельс – США, але новина не стала резонансною.

Варто зауважити, що катарський Мундіаль був для Пірса восьмим чемпіонатом світу (йдеться про кілька видів спорту). Поїздка в Катар мала стати одним із останніх його відряджень. Через 5 тижнів Роджер Пірс планував вийти на пенсію.

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