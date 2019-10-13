Норвегія – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії не змогла обіграти Норвегію у матчі 7 туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Норвегія – Іспанія.

Піренейці очікувано заволоділи м'ячем, однак, крім моменту Оярсабаля на першій хвилині, ніяк не турбували норвезького голкіпера Ярстейна. З середини першого тайму норвежці захопили контроль над грою, але також не реалізували свій момент – Кепа впорався з ударом Кінга.

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Другий тайм збірна Іспанії почала дуже жваво, що втілилося в гол Сауля на 47-й хвилині: хавбек Атлетіко пробив точно в лівий нижній кут з-за меж штрафного майданчика. Після тривалого затишшя, наприкінці матчу господарі створили серію небезпечних підходів до воріт Іспанії, один з яких завершився призначеним пенальті у ворота Кепи. Удар з "точки" реалізував Кінг, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:1.

Євро-2020: Норвегія на останній хвилині вирвала нічию в матчі проти Іспанії