Норвегия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Испании не смогла обыграть Норвегию в матче 7 тура отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Норвегия – Испания.

Пиренейцы ожидаемо завладели мячом, однако, кроме момента Оярсабаля на первой минуте, никак не беспокоили норвежского голкипера Ярстейна. С середины первого тайма норвежцы захватили контроль над игрой, но также не реализовали свой момент – Кепа справился с ударом Кинга.

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Второй тайм сборная Испании начала очень резво, что воплотилось в гол Сауля на 47-й минуте: хавбек Атлетико пробил точно в левый нижний угол из-за пределов штрафной. После длительного затишья, в конце матча хозяева создали серию опасных подходов к воротам Испании, один из которых завершился назначенным пенальти в ворота Кепы. Удар с "точки" реализовал Кинг, установив окончательный счет встречи – 1:1.

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