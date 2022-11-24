"Я не відчуваю дискомфорту, мені не потрібно обирати сторону. Це привілей грати за національну збірну з Кріштіану, і це була мрія грати за Манчестер Юнайтед, я завжди це казав.

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Роналду завжди був для мене джерелом натхнення, і я здійснив свою мрію – мати можливість грати з Кріштіану в клубі, але ми знаємо, що ніщо не вічне", – наводить слова Фернандеша Marca.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розірвав контракт з Роналду після скандального інтерв'ю Кріштіану. Форвард дозволив собі публічну критику наставника Еріка тен Хага. Тепер володар 5 "Золотих м'ячів" є вільним агентом.

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