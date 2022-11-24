Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался об уходе своего соотечественника, Криштиану Роналду, из манкунианского клуба.

"Я не чувствую дискомфорта, мне не нужно выбирать сторону. Это привилегия играть за национальную сборную с Криштиану, и это была мечта играть за Манчестер Юнайтед, я всегда это говорил.

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Роналду всегда был для меня источником вдохновения, и я осуществил свою мечту – иметь возможность играть с Криштиану в клубе, но мы знаем, что ничто не вечно", – приводит слова Фернандеша Marca.

Напомним, Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду после скандального интервью Криштиану. Форвард позволил себе публичную критику наставника Эрика тен Хага. Теперь обладатель 5 "Золотых мячей" является свободным агентом.

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