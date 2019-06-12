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Німецькі голи на будь-який смак у відеоогляді розгромної перемоги над Естонією

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Німецькі голи на будь-який смак у відеоогляді розгромної перемоги над Естонією
Радість німців / твіттер збірної Німеччини

Збірна Німеччини знищила національну команду Естонії у матчі кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

 

П'ять м'ячів без відповіді німці забили ще до перерви. Марко Ройс відкрив рахунок на 10-й хвилині, замкнувши простріл Керера. У схожому стилі за 7 хвилин забив Серж Гнабрі, а потім Леон Горецка точним ударом головою довів рахунок до розгромного.

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На 26-й хвилині Ілкай Гюндоган впевнено виконав одинадцятиметровий, а на 37-й хвилині Ройс розкішно забив зі штрафного, довівши рахунок до просто непристойним.

Довершили розгром естонців у другому таймі той же Гнабрі, Тімо Вернер і Лерой Сане, а оборона гостей щоразу "вдало" виконувала роль статистів.

Найкращі моменти першого тайму:

Найкращі моменти другого тайму:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Естонія Естонія Німеччина Німеччина Відеоновини Євро-2020 Німеччина - Естонія
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