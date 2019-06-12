toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЕВРО-2020

Немецкие голы на любой вкус в видеообзоре разгромной победы над Эстонией

00:56 6 Читати українською
Немецкие голы на любой вкус в видеообзоре разгромной победы над Эстонией
Радость немцев / твиттер сборной Германии

Сборная Германии уничтожила национальную команду Эстонии в матче квалификации к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

 

Пять безответных мячей немцы забили еще до перерыва. Марко Ройс открыл счет на 10-й минуте, замкнув прострел Керера. В похожем стиле 7 минут спустя забил Серж Гнабри, а затем Леон Горецка точным ударом головой довел счет до разгромного.

Евро-2020, квалификация: Германия забила 8 голов Эстонии, Россия минимально одолела Кипр

На 26-й минуте Илкай Гюндоган уверенно исполнил одиннадцатиметровый, а на 37-й минуте Ройс роскошно забил со штрафного, сделав счет просто неприличным.

Довершили разгром эстонцев во втором тайме тот же Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане, а оборона гостей каждый раз "удачно" выполняла роль статистов.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Украина U-20 – Италия U-20: онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира – как это было
11 июня
8698
Теги
Эстония Эстония Германия Германия Видеоновости Евро-2020 Германия - Эстония
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2019 U-20: Украина в финале сыграет против Южной Кореи
    Світ — 11 июнь464 ЧМ-2019 U-20: Украина в финале сыграет против Южной Кореи
2
дн
:
20
час
:
11
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук