Немецкие голы на любой вкус в видеообзоре разгромной победы над Эстонией

Сборная Германии уничтожила национальную команду Эстонии в матче квалификации к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Пять безответных мячей немцы забили еще до перерыва. Марко Ройс открыл счет на 10-й минуте, замкнув прострел Керера. В похожем стиле 7 минут спустя забил Серж Гнабри, а затем Леон Горецка точным ударом головой довел счет до разгромного.

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На 26-й минуте Илкай Гюндоган уверенно исполнил одиннадцатиметровый, а на 37-й минуте Ройс роскошно забил со штрафного, сделав счет просто неприличным.

Довершили разгром эстонцев во втором тайме тот же Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане, а оборона гостей каждый раз "удачно" выполняла роль статистов.

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты второго тайма: