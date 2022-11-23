Перед ЧС-2022 у Німеччині багато говорилося про те, що збірна не повинна повторити старт, який мав бути на ЧС-2018, коли "манншафт" програла Мексиці. У Катарі команда Хансі Фліка добре розпочала та виграла перший тайм, проте провалилася після перерви.

Німеччина сенсаційно програла Японії на ЧС-2022, пропустивши від "своїх" – різні тайми та розплата за марнотратство

Збірній Японії вдався трюк Саудівської Аравії – вона зробила камбек у матчі із фаворитом. Аравійці відігралися у матчі з Аргентиною, а японці забили двічі після перерви у матчі з Німеччиною. І головне – хто відзначився! Рітсу Доан із Фрайбурга та Такума Асано з Бохума – німецькі легіонери.