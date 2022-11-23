Німеччина – Японія – 1:2 – відео голів та огляд головної сенсації середи
Підопічні Хансі Фліка несподівано програли Японії у першому турі ЧС-2022 (1:2). Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Перед ЧС-2022 у Німеччині багато говорилося про те, що збірна не повинна повторити старт, який мав бути на ЧС-2018, коли "манншафт" програла Мексиці. У Катарі команда Хансі Фліка добре розпочала та виграла перший тайм, проте провалилася після перерви.
Німеччина сенсаційно програла Японії на ЧС-2022, пропустивши від "своїх" – різні тайми та розплата за марнотратство
Збірній Японії вдався трюк Саудівської Аравії – вона зробила камбек у матчі із фаворитом. Аравійці відігралися у матчі з Аргентиною, а японці забили двічі після перерви у матчі з Німеччиною. І головне – хто відзначився! Рітсу Доан із Фрайбурга та Такума Асано з Бохума – німецькі легіонери.