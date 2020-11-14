Стало відомо, в яких комплектах форми зіграють національні збірні України та Німеччини.

На традиційній передматчевій нараді було визначено, що команда Андрія Шевченка вийде на поле стадіону в Лейпцигу у жовтій формі, а голкіпер – у зеленій.

Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Німеччини

Як інформує офіційний сайт УАФ, наші суперники проведуть спаринг у білому екіпіруванні, а їхній воротар гратиме у червоній футболці.

Нагадаємо, зустріч проти команди Йоахіма Льова відбудеться вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45. У цьому матчі "синьо-жовтим" не зможуть допомогти Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко та Віктор Циганков – всі вони напередодні здали позитивні тести на COVID-19.

Німеччина – Україна: анонс матчу Ліги націй