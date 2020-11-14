Германия – Украина: команды определились с формой на поединок Лиги наций
Стало известно, в каких комплектах формы сыграют национальные сборные Украины и Германии.
На традиционном предматчевом совещании было определено, что команда Андрея Шевченко выйдет на поле стадиона в Лейпциге в желтой форме, а голкипер – в зеленой.
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Как информирует официальный сайт УАФ, наши соперники проведут спарринг в белой экипировке, а их вратарь будет играть в красной футболке.
Напомним, встреча против команды Йоахима Лева состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45. В этом матче "сине-желтым" не смогут помочь Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков – все они накануне сдали положительные тесты на COVID-19.
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