На традиционном предматчевом совещании было определено, что команда Андрея Шевченко выйдет на поле стадиона в Лейпциге в желтой форме, а голкипер – в зеленой.

Сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Германии

Как информирует официальный сайт УАФ, наши соперники проведут спарринг в белой экипировке, а их вратарь будет играть в красной футболке.

Напомним, встреча против команды Йоахима Лева состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45. В этом матче "сине-желтым" не смогут помочь Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков – все они накануне сдали положительные тесты на COVID-19.

Германия – Украина: анонс матча Лиги наций