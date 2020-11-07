Колишній нападник львівських Карпат Тарас Кабанов не вірить у перемогу "синьо-жовтих" у групі А4 Ліги націй, вважаючи, що українцям слід тверезо розраховувати на свої сили.

"Об'єктивно кажучи, ми поки стоїмо на різних щаблях в європейському футболі зі збірною Німеччини, з якою нам належить зіграти в найближчому поєдинку Ліги націй.

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У "синьо-жовтих" може щось вийти хіба завдяки фарту і максимальній самовіддачі. Потрібно бути відвертим – перемога над збірною Іспанії не була настільки закономірною, щоб говорити про те, що збірна України перебуває на одному рівні з топовими командами Європи. А ось за третє місце ми повинні і можемо поборотися зі швейцарцями", – сказав Кабанов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 11 листопада збірна України в Хожуві проведе товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграє із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у ЛН – зі Швейцарією.

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