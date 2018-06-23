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Німеччина – Швеція: Моурінью поділився очікуваннями від матчу ЧС-2018

10:12 633 Читать на русском
Німеччина – Швеція: Моурінью поділився очікуваннями від матчу ЧС-2018
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью дав свій прогноз на поєдинок 2-го туру в групі F на чемпіонаті світу-2018 у Росії.

"Збірна Німеччини, звичайно, є дуже сильною та досвідченою командою, яка краще за інших знає, як перемагати та бути конкурентоздатною. Швеція – цікава команда, яка дуже добре організована тактично.

Німеччина – Швеція: анонс матчу ЧС-2018

Але я не думаю, що їх атакувальні гравці достатньо талановиті, щоб створити багато проблем Німеччині. Отже, вони спробують добре та надійно зіграти в обороні, але, вважаю, що Німеччина зрештою набере 3 очки", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, що поєдинок Німеччина – Швеція відбудеться вже сьогодні, 23 червня, на стадіоні Фішт у Сочі. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
до матчу
4
год
:
47
хв
Швеція
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Теги
Чемпіонат світу-2018 ЧС 2018 Швеція Швеція Жозе Моурінью Жозе Моурінью Німеччина - Швеція Німеччина Німеччина
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