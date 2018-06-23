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Германия – Швеция: Моуринью поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018

10:12 150 Читати українською
Германия – Швеция: Моуринью поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью дал свой прогноз на поединок 2-го тура в группе F на чемпионате мира-2018 в России.

"Сборная Германии, конечно, является очень сильной и опытной командой, которая лучше других знает, как побеждать и быть конкурентоспособной. Швеция – интересная команда, которая очень хорошо организована тактически.

Германия – Швеция: анонс матча ЧМ-2018

Но я не думаю, что их атакующие игроки достаточно талантливы, чтобы создать много проблем Германии. Следовательно, они попытаются хорошо и надежно сыграть в обороне, но, считаю, что Германия в конце концов наберет 3 очка", – цитирует Моуринью RT.

Напомним, что поединок Германия – Швеция состоится уже сегодня, 23 июня, на стадионе Фишт в Сочи. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
до матча
4
час
:
55
мин
Швеция
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Швеция Швеция Жозе Моуринью Жозе Моуринью Германия - Швеция Германия Германия
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