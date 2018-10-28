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Нідерланди та Бельгія розглядають можливість об'єднання в єдиний чемпіонат, – ЗМІ

20 жовтня 11:40 1258 Читать на русском
Нідерланди та Бельгія розглядають можливість об'єднання в єдиний чемпіонат, – ЗМІ
Нідерланди та Бельгія можуть створити єдину лігу / фото: ФК Аякс

Незабаром у Європі може з'явитись новий чемпіонат. Бельгія та Нідерланди роздумують над створенням єдиної ліги.

Чемпіонати Нідерландів та Бельгії можуть бути об'єднані в єдину лігу. Представники обох футбольних союзів вже роздумують над таким варіантом, повідомляє Inews.

В даний час перемовини знаходяться лише на попередній стадії. Мета потенційного об'єднання – створення конкуренції провідним європейським чемпіонатам. Офіційні переговори можуть розпочатись вже у 2019 році.

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Ймовірно, у вищій лізі нового чемпіонату гратимуть по 9 команд з Нідерландів та Бельгії. Цікаво, що під час перебування Мішеля Платіні на посаді президента УЄФА подібна ініціатива вже озвучувалась.

До слова, у рейтингу асоціацій УЄФА Нідерланди посідають 11 місце. Бельгія на 9 позиції.

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Теги
Нідерланди Головне Бельгія УЄФА
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