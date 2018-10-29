Нидерланды и Бельгия рассматривают возможность объединения в единый чемпионат, – СМИ

Нидерланды и Бельгия могут создать единую лигу / фото: ФК Аякс

Вскоре в Европе может появиться новый чемпионат. Бельгия и Нидерланды размышляют над созданием единой лиги.

Чемпионаты Нидерландов и Бельгии могут быть объединены в единую лигу. Представители обоих футбольных союзов уже раздумывают над таким вариантом, сообщает Inews.

В настоящее время переговоры находятся только на предварительной стадии. Цель потенциального объединения – создание конкуренции ведущим европейским чемпионатам. Официальные переговоры могут начаться уже в 2019 году.

Лига наций превосходит российский ЧМ-2018 по посещаемости: как заполняются стадионы на матчах сборной Украины

Вероятно, в высшей лиге нового чемпионата будут играть по 9 команд из Нидерландов и Бельгии. Интересно, что во время пребывания Мишеля Платини на посту президента УЕФА подобная инициатива уже озвучивалась.

К слову, в рейтинге ассоциаций УЕФА Нидерланды занимают 11 место. Бельгия на 9 позиции.

Україна за два роки серйозно опуститься у рейтингу асоціацій УЄФА – 5 причин, чому це станеться