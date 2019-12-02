Нідерланди потренуються на іспанцях перед зустріччю з Україною на Євро-2020

Збірна Нідерландів обрала собі топового спаринг-партнера в рамках підготовки до Євро-2020.

Національні команди Нідерландів та Іспанії проведуть товариський поєдинок, повідомляє офіційний сайт піренейської федерації.

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Зустріч відбудеться в Амстердамі 29 березня на Йохан Кройф Арені. Це буде перший поєдинок для Луїса Енріке після повернення у тренерське крісло збірної Іспанії.

Нагадаємо, обидві команди кваліфікувались на фінальну частину Євро-2020. Національна команда Нідерландів потрапила у групу зі збірними України та Австрії.

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