toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Нідерланди потренуються на іспанцях перед зустріччю з Україною на Євро-2020

18:55 424 Читать на русском
Нідерланди потренуються на іспанцях перед зустріччю з Україною на Євро-2020
Збірна Нідерландів / Фото talkSPORT

Збірна Нідерландів обрала собі топового спаринг-партнера в рамках підготовки до Євро-2020.

Національні команди Нідерландів та Іспанії проведуть товариський поєдинок, повідомляє офіційний сайт піренейської федерації.

Збірна України проведе товариські зустрічі з Францією та Польщею у 2020 році

Зустріч відбудеться в Амстердамі 29 березня на Йохан Кройф Арені. Це буде перший поєдинок для Луїса Енріке після повернення у тренерське крісло збірної Іспанії.

Нагадаємо, обидві команди кваліфікувались на фінальну частину Євро-2020. Національна команда Нідерландів потрапила у групу зі збірними України та Австрії.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

blog_ava
Геніальний гол Мессі у відеоогляді матчу Атлетіко – Барселона
09:56
11419
Теги
Нідерланди Нідерланди Іспанія Іспанія Україна Україна Товариські матчі Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
49
хв
Майнц
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук