Звітний поєдинок став дебютом Дуайта Лодевегеса, який був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера Нідерландів після відходу Рональда Кумана. "Помаранчеві" з перших хвилин захопили ініціативу, а Польща без Лєвандовскі майже не мала моментів. Втім, до перерви Щенсни таки втримав свої ворота "сухими".

Нідерланди здобули впевнену перемогу над Польщею у дебютному матчі Ліги націй під керівництвом нового тренера

Оборона гостей "тріснула" на 61 хвилині. Де Йонг зробив розкішне закидання на дальню стійку, звідки Хатебур викотив м'яч Бергвейну. Цього гола вистачило для доволі впевненої перемоги Нідерландів, за якими пильно стежить Україна – до зустрічі на Євро-2020 менше року.