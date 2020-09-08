У 2-му турі Ліги націй УЄФА збірна Італії мінімально здолала національну команду Нідерландів на виїзді. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих миттєвостей поєдинку.

Італійці контролювали хід поєдинку, але впродовж першої половини гри "помаранчеві" грамотно діяли в обороні. Проте, під завісу тайму ван Дейк і компанія не впоралися із випадом гостей.

Парад помилок і епічний переможний гол у відеоогляді матчу Казахстан – Білорусь

На 45+1-й хвилині Іммобіле з меж штрафного майданчика подав на лінію воротарського, а там Ніколо Барелла головою ефектно замкнув навіс. Гол у роздягальню зробив другий тайм значно цікавішим. Більше моментів мала команда Італії, проте підопічним Манчіні забракло влучності. Нідерланди ж на забитий м'яч так і не награли.

Італія втримала мінімальну перемогу над Нідерландами та очолила групу А1 у Лізі націй