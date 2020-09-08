Итальянцы контролировали ход поединка, но в течение первой половины игры "оранжевые" грамотно действовали в обороне. Однако, под занавес тайма ван Дейк и компания не справились с выпадом гостей.

Парад ошибок и эпичный победный гол в видеообзоре матча Казахстан – Беларусь

На 45+1-й минуте Иммобиле из пределов штрафной площади подал на линию вратарской, а там Николо Барелла головой эффектно замкнул навес. Гол в раздевалку сделал второй тайм значительно интереснее. Больше моментов было у команды Италии, однако подопечным Манчини не хватило точности. Нидерланды же на забитый мяч так и не наиграли.

Италия удержала минимальную победу над Нидерландами и возглавила группу А1 в Лиге наций