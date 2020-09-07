У рамках 2-го туру Ліги націй УЄФА збірна Казахстану на власному полі поступилася команді Білорусі (1:2). Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Перший тайм минув без голів. А от на 53-й хвилині білоруси все ж відкрили рахунок. Розіграш кутового влучним ударом завершив Бордачов.

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Проте, казахи зуміли швидко відновити статус-кво: Гутор відбив м'яч перед собою після дального удару, а Аймбетов був першим на добиванні. У фінальній третині поєдинку більше атакував Казахстан, але перемогу вирвала команда Білорусі. Оборонець господарів поблизу власних воріт ввів м'яч з аута просто на Лісаковича, а форвард спокійно обійшов кіпера та забив у порожні ворота.

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