Нідерланди та Аргентина зустрічаються в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався о 21:00 за київським часом. Аргентинці виглядали впевненіше і досягли свого на 35-й хвилині.

Нідерланди – Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 фіналу ЧС-2022

Гол створив Мессі. Капітан "альбіселесте" протягнув м'яч і геніальною передачею вивів правого латераля Моліну на рандеву з кіпером – 1:0 для збірної Аргентини.