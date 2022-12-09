Нідерланди – Аргентина – відео гола у чвертьфіналі ЧС-2022
21:55 - Читать на русском
Нідерланди та Аргентина зустрічаються в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".
74' live
Науель Моліна 35’
Ліонель Мессі 73’
35’ Науель Моліна
73’ Ліонель Мессі
Поєдинок розпочався о 21:00 за київським часом. Аргентинці виглядали впевненіше і досягли свого на 35-й хвилині.
Нідерланди – Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 фіналу ЧС-2022
Гол створив Мессі. Капітан "альбіселесте" протягнув м'яч і геніальною передачею вивів правого латераля Моліну на рандеву з кіпером – 1:0 для збірної Аргентини.
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