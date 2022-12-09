Нидерланды и Аргентина встречаются в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Смотрите видео главных моментов матча на "Футбол 24".

Поединок начался в 21:00 по киевскому времени. Аргентинцы выглядели увереннее и добились своего на 35-й минуте.

Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция 1/4 финала ЧМ-2022

Гол создал Месси. Капитан "fльбиселесте" протянул мяч и гениальной передачей вывел правого латераля Молину на рандеву с кипером – 1:0 для сборной Аргентины.