Нидерланды – Аргентина – видео гола в четвертьфинале ЧМ-2022
21:57 - Читати українською
Нидерланды и Аргентина встречаются в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Смотрите видео главных моментов матча на "Футбол 24".
73' live
35’ Науэль Молина
Поединок начался в 21:00 по киевскому времени. Аргентинцы выглядели увереннее и добились своего на 35-й минуте.
Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция 1/4 финала ЧМ-2022
Гол создал Месси. Капитан "fльбиселесте" протянул мяч и гениальной передачей вывел правого латераля Молину на рандеву с кипером – 1:0 для сборной Аргентины.
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