Група G

Нідерланди – Туреччина – 6:1

Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1

Вилучення: Сьоюнджу, 44 (друга жовта)

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Якщо хтось вирішив, що такий рахунок став наслідком вилучення у турків, то це не зовсім так. Нідерланди оформили розгром ще до того, як Сьоюнджу отримав червону картку. Зрештою, у другому таймі "Оран'є" забили ще тричі, а гості таки спромоглися на гол престижу.