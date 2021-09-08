Нідерланди – Туреччина – 6:1 – відео голів та огляд матчу
08:25 - Читать на русском
Нідерланди розтрощили Туреччину в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Група G
Нідерланди – Туреччина – 6:1
Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1
Вилучення: Сьоюнджу, 44 (друга жовта)
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Якщо хтось вирішив, що такий рахунок став наслідком вилучення у турків, то це не зовсім так. Нідерланди оформили розгром ще до того, як Сьоюнджу отримав червону картку. Зрештою, у другому таймі "Оран'є" забили ще тричі, а гості таки спромоглися на гол престижу.
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