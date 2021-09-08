Нидерланды – Турция – 6:1 – видео голов и обзор матча
08:28 - Читати українською
Нидерланды разгромили Турцию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Группа G
Нидерланды – Турция – 6:1
Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1
ЧМ-2022, отбор: Нидерланды с хет-триком Депая уничтожили Турцию, Холанд поиздевался над Гибралтаром, триумф Хорватии
Если кто-то решил, что такой счет стал следствием удаления у турок, то это не совсем так. Нидерланды оформили разгром еще до того, как Сёюнджю получил красную карточку. В конце концов, во втором тайме "Оранье" забили еще трижды, а гости таки сподобились на гол престижа.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter