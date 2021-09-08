Группа G

Нидерланды – Турция – 6:1

Голы: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тиль, 80, Мален, 90 – Ундер, 90+1

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Если кто-то решил, что такой счет стал следствием удаления у турок, то это не совсем так. Нидерланды оформили разгром еще до того, как Сёюнджю получил красную карточку. В конце концов, во втором тайме "Оранье" забили еще трижды, а гости таки сподобились на гол престижа.