ЧС-2022. Кваліфікація, 2 тур

Група G

Чорногорія – Гібралтар – 4:1

Голи: Бечірай, 26, Шиміч, 43, Томашевіч, 53, Йоветіч, 80 – Стиче, 30 (п)

Норвегія – Туреччина – 0:3

Голи: Туфан, 4, 59, Сьоюнджю, 28

Нідерланди – Латвія – 2:0

Голи: Бергейс, 32, Л. Де Йонг, 69

Чорногорія витиснула максимум зі сприятливого календаря. У перших двох турах балканцям випало грати проти скромних Латвії та Гібралтару. Як наслідок, дві перемоги. Сьогодні дісталося піренейцям, сил пручатися у яких вистачило лише на перший тайм. У другому таймі Йоветіч та компанія переконливо довели справу до розгрому.

Турки, які в попередньому турі доволі несподівано розібралися з нідерландцями, мали підтвердити амбіції проти Норвегії. Вже до середини першого тайму вдалося здобути комфортну перевагу у два м'ячі. Туфан забив після класної атаки, а Сьоюнджю, традиційно, після кутового. Після перерви розгром оформив все той же Туфан – гольова атака вийшла просто розкішною.

Скандинави продовжили протести проти організаторів чемпіонату світу в Катарі. Цього разу збірна Норвегія закликала приєднатися до цього процесу інші команди.

Norge med ny markering!

Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d — TV 2 Sporten (@2sporten) March 27, 2021

Латвія, звісно, не той суперник, з яким можна змити ганьбу поразки від Туреччини, але права на помилку підопічні Франка де Бура не мали. Нідерланди грали на очах 5 тисяч уболівальників, яким дозволили доступ на Амстердам Арену. Нідерланди грали класно: швидко, технічно, різноманітно. Моментів біля воріт Латвії було безліч. Однак господарям тотально не щастило з реалізацією. Після години гри статистика ударів про це буквально волала – 22:2. Лише на 69-й господарі забили вдруге – Люк де Йонг головою замкнув подачу з кутового.

Нам уже потрібно приглядатися до колективу Франка де Бура, адже на чемпіонаті Європи Україна та Нідерланди зіграють уже в першому турі групового етапу. Якщо гра проти турків могла створити сумніви щодо сили "Ораньє", то сьогодні вони були просто розкішними. Латвія лише дивом уникла приниження. Так, балтійці й самі не сиділи виключно в обороні, але саме через це господарі й мали стільки моментів. Нідерланди грамотно заповнюють вільні зони і розганяють атаки. Лишилося налагодити реалізацію.

Після двох зіграних турів у секстеті G двовладдя. Туреччина випереджає Чорногорія лише завдяки різниці м'ячів. Далі йдуть Норвегія та Нідерланди, у яких по три залікових пункти, а Латвія і Гібралтар поки лише програють.