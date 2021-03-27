Нидерланды – Латвия – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:07 - Читати українською
Нидерланды принимали Латвию в рамках второго раунда квалификации ЧМ-2022. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Нидерланды прогнозируемо владели тотальным преимуществом на протяжении всего матча, но у хозяев были большие проблемы с реализацией.
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Из множества моментов подопечные де Бура смогли реализовать лишь два. Стоит отметить, невероятный удар из-за пределов штрафной от хавбека Фейеноорда Стивена Бергейса.
Напомним, нидерландцы будут противостоять сборной Украины в рамках группового этапа Евро-2020.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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