Нидерланды принимали Латвию в рамках второго раунда квалификации ЧМ-2022. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Нидерланды прогнозируемо владели тотальным преимуществом на протяжении всего матча, но у хозяев были большие проблемы с реализацией.

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Из множества моментов подопечные де Бура смогли реализовать лишь два. Стоит отметить, невероятный удар из-за пределов штрафной от хавбека Фейеноорда Стивена Бергейса.

Напомним, нидерландцы будут противостоять сборной Украины в рамках группового этапа Евро-2020.

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