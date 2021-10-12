Збірна Нідерландів розтрощила Гібралтар та наблизилась до кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Нідерланди – Гібралтар на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація

Нідерланди – Гібралтар – 6:0

Голи: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3 (п), Дюмфріс, 48, Груневелд, 75, Мален, 86

Незабитий пенальті: Депай, 19

"Ораньє" вирішили зі старту поєдинку бомбардувати ворота суперника та забили вже на 9 хвилині – Ван Дейк забив після передачі Депая. Мемфіс продовжив демонструвати свої лідерські якості – попри нереалізований пенальті, форвард Барселони оформив дубль ще до перерви. Таким чином, Депай забив уже 13 гол за збірну в календарному році, побивши рекорд Патріка Клюйверта.

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По перерві Дюмфріс відправив у ворота Гібралтара четвертий гол у зустрічі, а Груневелд та Мален добили деморалізованого суперника. Таким чином, Нідерланди набрали 19 очок та залишились лідером групи G, випереджаючи Норвегію та Туреччину (17 та 15 пунктів відповідно).