Сборная Нидерландов разгромила Гибралтар и подошла к квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Нидерланды – Гибралтар на "Футбол 24".

ЧС-2022, квалификация

Нидерланды – Гибралтар – 6:0

Голы: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3 (п), Дюмфрис, 48, Груневелд, 75, Мален, 86

Незабитый пенальти: Депай, 19

"Оранье" решили со старта поединка бомбардировать ворота соперника и забили уже на 9 минуте – Ван Дейк забил после передачи Депая. Мемфис продолжил демонстрировать свои лидерские качества – несмотря на нереализованный пенальти, форвард Барселоны оформил дубль еще до перерыва. Таким образом, Депай забил уже 13 гол за сборную в календарном году, побив рекорд Патрика Клюйверта.

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После перерыва Дюмфрис отправил в ворота Гибралтара четвертый гол во встрече, а Груневелд и Мален добили деморализованного соперника. Таким образом, Нидерланды набрали 19 очков и остались лидером группы G, опережая Норвегию и Турцию (17 и 15 пунктов соответственно).