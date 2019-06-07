Нідерланди перемогли Англію в овертаймах, здобувши путівку до фіналу Ліги націй

Катастрофічні помилки збірної Англії в обороні в додатковий час півфінального поєдинку Ліги націй дозволили Нідерландам святкувати впевнену перемогу та вихід у фінал.

Матч розпочався доволі динамічно. Команди почергово тримали м'яч і старалися відповідати моментом на момент, хоча рівень їх гостроти залишався невисоким. Перший цікавий епізод у грі стався на 5-й хвилині, коли Магуайр замкнув подачу з кутового на лінію штрафного ударом з правої – вище воріт. Нідерланди зробили свій хід на 8-й, коли Бергвейн змістився до карного майданчика та пробив по центру, однак вийшло доволі слабенько для Пікфорда.

Після цього суперники дещо заспокоїлися: "ораньє" проводили академічні атаки з прострілами або подачами, а "три леви" старалися діяти від контратак – в обох випадках виходило так собі. Єдиним справжнім моментом став удар Депая метрів з 20-ти після зміщення з лівого флангу, але і він пройшов по центру точно в руки гокліперу. Англія не мала і цього, однак постійні загрози контрвипаду нервували оборону підопічних Кумана – і, зрештою, розхитали її.

На 30-й хвилині звичайний пас назад на де Лігта призвів до пенальті у ворота Сіллессена – Маттейс спочатку обрав неправильно позицію, запнувся й дозволив Рашфорду перехопити м'яч, а потім врізав Маркусу по ногах. Арбітр показав на "точку, а нападник МЮ впевнено реалізував "11-метровий" – 0:1.

Нідерланди на 35-й хвилині могли зрівняти рахунок після дальнього удару Бабела в лівий нижній кут (слабкий, Пікфорд парирував), однак вже на 39-й Санчо прокинув м'яч повз де Лігта та вивів Рашфорда віч-на-віч з голкіпером – в останній момент "ораньє" врятував підкат Думфріса. Крім того, на 42-й з відскоку потужно стріляв Делф, однак Сілессен не підвів. Під завісу тайму де Лігт міг виправитись за свою помилку, замкнувши подачу з кутового, але удар головою виявився дуже неточним.

На другий тайм Гарет Саутгейт кинув у бій Харрі Кейна, а Роналд Куман вирішив обійтись без замін. Нідерландці вийшли заведеними, вже на 51-й хвилині претендуючи на пенальті після падіння Думфріса на краю штрафного у боротьбі з Чілвеллом – арбітр на "точку" не вказав. Англійці також не збиралися відсиджуватися, заробивши кілька стандартів, а на 53-й хвилині гості з Альбіону взагалі могли подвоїти свою перевагу: Кейн навісив з флангу точно на голову Санчо, а той з лінії воротарського пробив у лівий кут – Сіллессен у котячому стрибку спіймав м'яч!

Нідерланди відповіли на цей момент відбиранням м'яча у Вокера та контратакою, яку ударом метрів з 20-ти завершив Депай – м'яч полетів по центру, а Пікфорд парирував (хоча Мемфіс намагався добити у падінні через себе). На 65-й з-за меж карного майданчика вистрілив Де Рон (заблокували), а на 66-й пробив з дальньої відстані Бабел – і знову сфера полетіла не в кут, а в руки голкіперу. Роналд Куман помітив, що Нідерланди починають притискати Англію, тому випустив на поле ван де Бека та Промеса.

Втім, одразу після їх появи Харрі Кейн міг відзначитись голом після навісу зі штрафного – на щастя для "ораньє", м'яч пролетів повз ворота. На 72-й же спрацювала заміна Кумана: Промес наважився на удар з дистанції, м'яч зрикошетив і пролетів над поперечкою, Нідерланди заробили один кутовий, а потім ще один. На нього прийшов де Лігт, який при подачі Депая відклеївся від Стоунза, перевисів у повітрі Вокера та головою замкнув у ворота – 1:1! Нідерланди відігралися.

На 78-й хвилині могла спрацювати інша заміна Кумана: ван де Бек скористався відскоком та пробив метрів з 11-ти вже у падінні – м'яч пролетів над воротами! Одразу за марнотратство міг покарати Кейн, який вистрілив з-за меж штрафного, однак Нідерланди врятувало блокування де Лігта. На 83-й же номінальних господарів від катастрофи врятували технології: Райс розрізним пасом вивів Лінгарда віч-на-віч, той переграв голкіпера та пішов святкувати, однак рефері не поспішав зараховувати гол через підозру на офсайд. Дві хвилини переглядів повтору показали, що голу не було – 1:1.

На 87-й ВАР рятував уже британців, які пропустили класну атаку з передачею в спини захисникам. У її завершенні Бергвейн пробив з шикарної позиції на лівому краю карного майданчика, однак він не влучив по воротах. "Ораньє" почали вимагати пенальті, адже до цього була підозра на гру Чілвелла рукою, однак повтори показали, що пенальті не було. Натомість, міг статися гол Кейна на 90-й хвилині – на жаль для "трьох левів", м'яч після його складного удару метрів з 25-ти пролетів поруч зі стійкою.

Клемейн Тюрпейн додав до основного часу цілих 7 хвилин, за які рахунок міг змінитися кілька разів в обидва боки. Ближчими до перемоги були англійці: на 90+3-й Лінгард з ударної позиції пробив поруч з правою стійкою, а на 90+6-й Стерлінг змістився з флангу та потужно вистрілив – поперечина врятувала Нідерланди! Втім, за дві хвилини до цього епізоду Депай міг завершити матч голом метрів з 11-ти після прекрасного прориву та передачі Бергвейна – втім, Мемфіс при спробі замкнути в дотик неоковирно відправив м'яч кудись вбік. Матч перейшов у овертайми.

В них же балом правили голландці, які втримували територію, якісно пресингували та заробляли стандарти. Вже на 94-й хвилині пролунав перший дзвіночок: Стоунз виніс прекрасну подачу Думфріса на ван Дейка, однак при подачі з кутового на 95-й Вірджил замкнув навіс – Кейн виніс м'яч. На 95-й сильний удар зі штрафного метрів з 23-х завдав Депай, однак вийшло по центру й точно в руки Пікфорду. На 98-же Нідерланди нарешті забили після фантастичного привозу Стоунза, якого у штрафному обікрав Депай; удар Мемфіса Пікфорд парирував, однак добивання Промеса з лівого краю перелетіло через нього – 2:1!

На 99-й Депай міг відзначитись і сам, ударом головою з близької дистанції замкнувши скидку Де Лігта – Пікфорд врятував. Не зміг нападник Ліона пробити кіпера Евертона і зі штрафного на 101-й. Кілька можливостей відзначитись Мемфіс мав на контратаках у другому овер-таймі, однак добила Англію його якісна робота при командному пресингу. На 114-й хвилині Депай разом з ван де Беком та Промесом грамотно накрив оборону суперника у штрафному, що завершилось обрізкою британців та прострілом Депая на Промеса. Квінсі залишалося закотити м'яч у порожні ворота, що той і зробив – 3:1. Нідерланди перемогли.

Таким чином, Нідерланди стали другим фіналістом Ліги націй, який розіграють 7-го червня на "Ештадіу ду Драгау". Суперником підопічних Роналда Кумана буде збірна Португалії.