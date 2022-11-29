Еквадор програв Сенегалу битву за вихід з групи у 3 турі Чс-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Африканці потужніше провели перший тайм і забили такий потрібний гол. Інкап'є у карному майданчику налетів на Сарра, який і реалізував пенальті.

Еквадор віддав Сенегалу путівку у плей-офф ЧС-2022 – герой двох турів поховав "бананових" асистом на суперника

По перерві сталися 2 хвилини щастя і драми для Еквадору. Мойзес Кайседо замкнув скидку Торреса, а нічия виводила в плей-офф саме "бананових". Втім, через 154 секунди Еннер Валенсія невдало повернувся допомагати захисту і подарував м'яч Куліду Кулібалі, який приніс Сенегалу перемогу. 1:2 – "Леви Теранги" посіли другу сходинку та вперше за 20 років зіграють у плей-офф Мундіалю.